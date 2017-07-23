Зимичев Александр
Место рождения
Дата рождения28.06.1959
Дата смерти23.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1959
Отец: Зимичев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2017
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область