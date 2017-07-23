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Зимичев Александр

Место рождения

Соть, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.06.1959

Дата смерти

23.07.2017

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1959

Отец: Зимичев Александр

Мать: Зимичева (Колбина) Екатерина

Соть, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2017
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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