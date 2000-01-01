Лазаренко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лазаренко Савватий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Лазаренко Дианисий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Платон Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдан Мария Васильевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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