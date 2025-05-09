Барласов Залман Соломон Борисович
мужской, родился 1877
ОтецBarlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)1852 г.р.
МатьBarlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra ZelikovnaНеизвестно г.р.
Дети
Perkins (Barlow) Hester17.09.1908 г.р.
Perkins (Barlow) Hester1908 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Perkins (Barlow) Hester
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Perkins (Barlow) Hester
Мать ребёнка: ?