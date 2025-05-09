Барласов Залман Соломон Борисович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Барласов Залман Соломон Борисович

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1877

Отец
Barlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)1852 г.р.
Мать
Barlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra ZelikovnaНеизвестно г.р.
Дети
Perkins (Barlow) Hester17.09.1908 г.р.
Perkins (Barlow) Hester1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Barlasov Berka (Berkboris) (Berk,Boris)

Мать: Barlasov (Kosina Kosin Бравый) Estra Zelikovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Perkins (Barlow) Hester

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Perkins (Barlow) Hester

Мать ребёнка: ?

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