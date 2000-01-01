Фиркович Самуил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиркович Самуил Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Фиркович Моисей Соломонович

Мать: не указана

Смерть
1924
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