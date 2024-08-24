Сескутова Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сескутова Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сескутова) Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сескутов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сескутова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сескутова) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сескутов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1900

Дочь: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Сескутова) Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сескутов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович

Смерть
1944

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