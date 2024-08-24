Сескутова Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сескутова) Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сескутов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сескутова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сескутова) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1900
Дочь: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Сескутова) Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сескутов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Сескутов Яков Иванович
Смерть
1944