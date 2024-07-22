Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Иван Федотович
Мать: Агрипина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Филимон Степанович
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Смерть
После 1766