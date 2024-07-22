Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1766

Пол

Мужской

Отец

Около 1696 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Иван Федотович

Мать: Агрипина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Филимон Степанович

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Горы, Озеры, Московская область
Смерть
После 1766
Горы, Озеры, Московская область

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