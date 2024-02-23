Стукова Александра Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Стукова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Стуков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Стукова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Стуков Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской