Стукова Александра Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукова Александра Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Стукова Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов

Рождение ребёнка
1904

Сын: Стуков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Стукова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Стуков Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Стуков Василий Виссарионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуков Василий Виссарионов

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской
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