Местелева-Долганова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Местелева-Долганова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1980

Отец: не указан

Мать: Бурлакова Анна Юрьевна

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