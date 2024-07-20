Губжева (Блиева) Рая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губжева (Блиева) Рая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Хусейн Хажбекирович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Губжев Аслан Хусейнович

Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Губжева Луиза Хусейновна

Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1966

Сын: Губжев Руслан Хусейнович

Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Губжева Лариса Хусейновна

Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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