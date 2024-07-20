Губжева (Блиева) Рая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Губжева Луиза Хусейновна
Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Губжева Лариса Хусейновна
Отец ребёнка: Губжев Хусейн Хажбекирович