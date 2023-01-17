Шайдуров Мирон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Шайдуров Филипп Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шайдуров Никифор Миронович
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Матвеевна
Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Шайдурова Аксинья Мироновна
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
После 1763
Сын: Шайдуров Григорий Миронович
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шайдуров Константин Миронович
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно