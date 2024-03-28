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Волков Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1979

Отец: Волков Александр Михайлович

Мать: Волкова (Синюков) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Вера

Рождение ребёнка
16.03.2003

Сын: Волков Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Волкова Вера

Рождение ребёнка
30.04.2009

Сын: Волков Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Волкова Вера

Рождение ребёнка
05.03.2018

Дочь: Волкова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Вера

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