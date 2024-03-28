Волков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Вера
Рождение ребёнка
16.03.2003
Сын: Волков Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Волкова Вера
Рождение ребёнка
30.04.2009
Мать ребёнка: Волкова Вера
Рождение ребёнка
05.03.2018
Дочь: Волкова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Вера