Сташкевич Игор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1969
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2018