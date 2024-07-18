Сташкевич Игор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Игор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1969

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Толкач Сташкевич) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2018

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