Толмачева Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Непомнящих Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Галина Петровна
Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Николай Петрович
Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Константин Петрович
Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Валентин Петрович
Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
25.09.1946
Дочь: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна
Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
19.02.1963
Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович
Смерть
Неизвестно