Толмачева Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непомнящих Павел

Мать: Непомнящих Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Галина Петровна

Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Николай Петрович

Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Константин Петрович

Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Валентин Петрович

Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
25.09.1946

Дочь: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна

Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
19.02.1963

Сын: Толмачев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Толмачев Петр Степанович

Смерть
Неизвестно

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