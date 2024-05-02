Сабов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабов Александр Михайлович

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Место рождения

Муром, Россия

Дата рождения

11.01.1989

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1989

Отец: Сабов Михаил Михайлович

Мать: Сабова (Синёва) Ольга Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.2012

Жена: Сабова (Уханова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
07.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабова (Уханова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
21.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабова (Уханова) Татьяна Андреевна

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