Равилова Закэрия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равилова Закэрия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1943

Сын: Айрат

Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат

Аднагулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1946

Сын: Марат

Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат

Аднагулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948

Сын: Гали (Уфа)

Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат

Рождение ребёнка
17.10.1951

Дочь: Каримова Лена

Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат

Аднагулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1957

Сын: Равилов Хайдар

Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Альбина

Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат

Смерть
Неизвестно
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