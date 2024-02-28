Равилова Закэрия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1943
Сын: Айрат
Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат
Рождение ребёнка
20.04.1946
Сын: Марат
Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат
Рождение ребёнка
1948
Сын: Гали (Уфа)
Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат
Рождение ребёнка
17.10.1951
Дочь: Каримова Лена
Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат
Рождение ребёнка
20.06.1957
Сын: Равилов Хайдар
Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Альбина
Отец ребёнка: Равилов Кутлиахмат
Смерть
Неизвестно