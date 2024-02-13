Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лужков Иван (Дед)

Мать: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барковский Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барковская Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Барковский Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барковский Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барковская) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Барковский Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барковский Пётр

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барковский Пётр

Рождение ребёнка
02.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барковский Пётр

Смерть
Неизвестно

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