Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барковская Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Барковский Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барковская) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Барковский Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барковский Пётр
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
02.03.1941
Смерть
Неизвестно