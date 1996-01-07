Вепренцева (Попова) Фёкла
Место рожденияНижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Дата рождения16.08.1914
Дата смерти07.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1914
Отец: Попов Марк
Мать: Попова Феврония
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Крещение
17.08.1914
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, крестные Николай Тимофеевич Давыдов, Мавра Васильевна Кузнецова, священник Павел Зинин, дьякон Сергий Разумов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вепренцев Василий
Смерть
07.01.1996