Вепренцева (Попова) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вепренцева (Попова) Фёкла

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Место рождения

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии

Дата рождения

16.08.1914

Дата смерти

07.01.1996

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1914

Отец: Попов Марк

Мать: Попова Феврония

Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Крещение
17.08.1914
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, крестные Николай Тимофеевич Давыдов, Мавра Васильевна Кузнецова, священник Павел Зинин, дьякон Сергий Разумов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вепренцев Василий

Смерть
07.01.1996
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