Суздальницкий Давид Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Давид Иосифович

Место рождения

Забайкальская обл., Селенгинский уезд, Троицкая вол.

Дата рождения

1897

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Суздальницкий Иосиф Исаевич (Осип)

Мать: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Величанская) Рахель

Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 63-й Сибирский стрелковый полк Место рождения. Губерния Забайкальская обл. Место рождения. Уезд Селенгинский уезд Место рождения. Волость Троицкая вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 14.07.1917 Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 1112-Е Перейти к просмотру ящика Уважаемые пользователи! Если у Вас сохранились личные архивные альбомы с фотографиями времен Великой войны 1914-1918 гг., связанные с героями, событиями или полками, информация о которых размещена на портале «Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг.» и Вы бы хотели, чтобы эти фотографии стали доступны на портале, то Вы можете сообщить нам свои контактные данные через форму обратной связи. Развернуть Смотрите также Найти однополчан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Величанская) Рахель

Смерть
1975

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