Бокарёва Павел Иванович
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рождения1877
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
20.10.1903
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.09.1910
Мать ребёнка: Бокарёва Марина Яковлевна
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бокарёв Иван
Мать ребёнка: Бокарёва Марина Яковлевна
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
22.09.1922
Сын: Бокарёва Василий Павлович
Мать ребёнка: Бокарёва Марина Яковлевна
Россия, село Васильевка
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1949
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка