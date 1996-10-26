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Бокарёва Павел Иванович

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

1877

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
20.10.1903

Сын: Бокарёв Сергей Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
14.09.1910

Сын: Бокарёв Михаил Павлович

Мать ребёнка: Бокарёва Марина Яковлевна

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1917

Сын: Бокарёв Иван

Мать ребёнка: Бокарёва Марина Яковлевна

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
22.09.1922

Сын: Бокарёва Василий Павлович

Мать ребёнка: Бокарёва Марина Яковлевна

Россия, село Васильевка
Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1949
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка
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