Янбеков Хасан Галимович
Место рожденияд.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Дата рождения1912
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Янбеков Галим
Мать: Янбекова Фатима
д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Янбеков Хусайин Хасанович
Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна
Рождение ребёнка
10.03.1928
Дочь: Ахметдинова Габида Хасановна
Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна
д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Гиззатуллина Сагида Хасановна
Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1934
Сын: Янбеков Хасайатулла Хасанович
Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1936
Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Янбеков Фарит (Канафия) Хасанович
Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 03.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Военная служба
Неизвестно
Янбиков Хасан Галимович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1912 Дата и место призыва: __.02.1941 Юмагузинский РВК, Башкирская АССР, Юмагузинский р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.12.1942 Причина выбытия: пропал без вести
Смерть
?.12.1942
Погиб в ВОВ (под Сталинградом)
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно