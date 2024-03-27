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Янбеков Хасан Галимович

Место рождения

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Янбеков Галим

Мать: Янбекова Фатима

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Янбеков Хусайин Хасанович

Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна

Рождение ребёнка
10.03.1928

Дочь: Ахметдинова Габида Хасановна

Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Гиззатуллина Сагида Хасановна

Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1934

Сын: Янбеков Хасайатулла Хасанович

Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Янбеков Урал Хасанович

Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Янбеков Фарит (Канафия) Хасанович

Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 03.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Военная служба
Неизвестно
Янбиков Хасан Галимович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1912 Дата и место призыва: __.02.1941 Юмагузинский РВК, Башкирская АССР, Юмагузинский р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.12.1942 Причина выбытия: пропал без вести
Смерть
?.12.1942
Погиб в ВОВ (под Сталинградом)
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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