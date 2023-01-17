Сырова (Бойко) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бойко Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сыров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно