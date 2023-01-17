Сырова (Бойко) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырова (Бойко) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бойко Фёдор

Мать: не указана

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыров Михаил

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыров Михаил

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыров Михаил

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыров Михаил

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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