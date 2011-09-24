Салимгараев Фаиль Фаязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараев Фаиль Фаязович

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1961

Дата смерти

24.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1961

Отец: Салимгараев Фаяз Миннегараевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.09.2011
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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