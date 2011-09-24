Салимгараев Фаиль Фаязович
Место рождения
Дата рождения15.07.1961
Дата смерти24.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1961
Отец: Салимгараев Фаяз Миннегараевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.09.2011