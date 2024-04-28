Передерий Афанасий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПередерий Афанасий

Передерий Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна

Запорожье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна

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