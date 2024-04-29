Спиридонова (Тетерева) Лидия Федоровна
Место рожденияд. Горская, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургская волость и уезд
Дата рождения01.01.1905
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
д. Горская, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургская волость и уезд
Рождение ребёнка
14.05.1931
Дочь: Спиридонова Галина Павловна
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984