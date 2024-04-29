Спиридонова (Тетерева) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Тетерева) Лидия Федоровна

Место рождения

д. Горская, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургская волость и уезд

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Горская, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургская волость и уезд
Рождение ребёнка
14.05.1931

Дочь: Спиридонова Галина Павловна

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Павел Данилович

Смерть
1984
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