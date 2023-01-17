Чхеидзе Николай Семёнович
Место рожденияс. Пути, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Дата рождения21.03.1864
Дата смерти07.06.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Пути, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1864
с. Пути, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1887
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
По 1888
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1907
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1918
Грузия
Место жительства
С 1921 по 1926
Франция
Смерть
07.06.1926
г. Левиль-сюр-Орж, Франция