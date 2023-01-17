Чхеидзе Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхеидзе Николай Семёнович

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Место рождения

с. Пути, Шорапанский уезд Кутаисской губернии

Дата рождения

21.03.1864

Дата смерти

07.06.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Пути, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1864
с. Пути, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1887
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
По 1888
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1907
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1918
Грузия
Место жительства
С 1921 по 1926
Франция
Смерть
07.06.1926
г. Левиль-сюр-Орж, Франция
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