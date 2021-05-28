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Рудаков Макар Алексеевич

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

28.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2021

Отец: Рудаков Алексей Николаевич

Мать: Рудакова Любовь Анатольевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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