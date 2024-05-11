Ксения Кузминична 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1728 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кузьма Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 1728 зять его Алексей Васильев 20 1767 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1 1786
Смерть
Неизвестно

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