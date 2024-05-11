Ксения Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Кузьма Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 1728 зять его Алексей Васильев 20 1767 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1 1786
Смерть
Неизвестно