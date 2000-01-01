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Горохов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1925

Дочь: Мешкова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Горохова Надежда

Рождение ребёнка
23.12.1930

Дочь: Туманова Анна Александровна

Мать ребёнка: Горохова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Горохова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Николай Александрович

Мать ребёнка: Горохова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Горохова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Горохова Надежда

Смерть
Неизвестно
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