Горохов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1925
Дочь: Мешкова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Горохова Надежда
Рождение ребёнка
23.12.1930
Дочь: Туманова Анна Александровна
Мать ребёнка: Горохова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Горохова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Николай Александрович
Мать ребёнка: Горохова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Горохова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Горохова Надежда
Смерть
Неизвестно