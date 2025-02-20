Харитонов Павел Кузьмич
мужской, родился 1897 ст.
умер 10.05.1938, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна20.09.1899 ст. г.р.
Дети
Харитонов Владимир Павлович1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Харитонов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.05.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург