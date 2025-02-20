Харитонов Павел Кузьмич 1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Харитонов Павел Кузьмич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 1897 ст.

умер 10.05.1938, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна20.09.1899 ст. г.р.
Дети
Харитонов Владимир Павлович1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Харитонов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
10.05.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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