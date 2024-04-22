Казачкина Ирина Савельевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1906
Сын: Казачкин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
04.10.1908
Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Казачкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казачкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно