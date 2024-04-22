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Казачкина Ирина Савельевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.03.1906

Сын: Казачкин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Казачкин Фома Васильевич

Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Казачкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казачкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казачкин-Трошкин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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