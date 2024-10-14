Агрипина Васильевна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Агрипина Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1737

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Никитич1727 г.р.
Дети
Гаврила Большой Иванович1753 г.р.
Гаврила Меньшой Иванович1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Гаврила Большой Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гаврила Меньшой Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Фролова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Фролова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Фролова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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