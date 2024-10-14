Агрипина Васильевна
женский, родилась 1737
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Никитич1727 г.р.
Дети
Гаврила Большой Иванович1753 г.р.
Гаврила Меньшой Иванович1760 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Фролова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Фролова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Фролова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно