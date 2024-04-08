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Боженов Артемий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Боженов Егор Савельев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боженов Матвей Артемьев

Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Боженов Михаил Артемьев

Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Боженов Ермолай Артемьев

Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Матрёна Артемьева

Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Боженов Зот Артемьев

Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Боженов Мокей Артемьев

Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Боженов Семён Артемьев

Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Елена Максимовна

Смерть
1782
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