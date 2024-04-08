Боженов Артемий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Боженов Егор Савельев
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрёна Артемьева
Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Боженов Зот Артемьев
Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Боженова Елена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782