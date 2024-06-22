Усова Екатерина (Петрова)
Место рождения
Дата рождения25.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается как мать новорожденной Елисаветы, законная жена крестьянина Куйтунской волости Алексея Спиридонова Усова, православная
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: (Усова) Елисавета Алексеева
Отец ребёнка: Усов Алексей Спиридонов
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1605, слайд. 118 (или стр 116об) . Актовая запись №27 https://yandex.ru/archive/catalog/ec2ca385-ae2e-4ecf-b58c-778778cff949/118?center=2007+2572... Показать все