Усова Екатерина (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова Екатерина (Петрова)

Усова Екатерина (Петрова)

Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

25.04.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Упоминается как мать новорожденной Елисаветы, законная жена крестьянина Куйтунской волости Алексея Спиридонова Усова, православная
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: (Усова) Елисавета Алексеева

Отец ребёнка: Усов Алексей Спиридонов

Зима, Зиминское, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1605, слайд. 118 (или стр 116об) . Актовая запись №27 https://yandex.ru/archive/catalog/ec2ca385-ae2e-4ecf-b58c-778778cff949/118?center=2007+2572... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.