Богданова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.

Дочь: Доминика Григорьевна

Отец ребёнка: Богданов Григорий Степанович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
МК церкви Красного Яра: Ф.173. Оп.16.Д.1739. Инф.от Владимира из Красного Холма.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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