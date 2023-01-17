Богданова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.
Дочь: Доминика Григорьевна
Отец ребёнка: Богданов Григорий Степанович
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
МК церкви Красного Яра: Ф.173. Оп.16.Д.1739. Инф.от Владимира из Красного Холма.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно