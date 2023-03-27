Перекин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1954
Сын: Перекин Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Перекина (Меркулова) Надежда
Рождение ребёнка
После 1954
Сын: Перекин Николай Валентинович
Мать ребёнка: Перекина (Меркулова) Надежда
Смерть
Неизвестно