Перекин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перекин Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1920 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перекина (Меркулова) Надежда

Рождение ребёнка
После 1954

Сын: Перекин Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Перекина (Меркулова) Надежда

Рождение ребёнка
После 1954

Сын: Перекин Николай Валентинович

Мать ребёнка: Перекина (Меркулова) Надежда

Смерть
Неизвестно

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