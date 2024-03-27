Докунина (Тюпышева) Татьяна Петровна
Место рожденияд.Тинева
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти28.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
12.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докунин Александр Яковлевич
Смерть
28.01.1960