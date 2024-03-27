Докунина (Тюпышева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докунина (Тюпышева) Татьяна Петровна

Место рождения

д.Тинева

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

28.01.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Докунин Александр Яковлевич

Бракосочетание
1925

Муж: Докунин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
12.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докунин Александр Яковлевич

Смерть
28.01.1960

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