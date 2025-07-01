Страйкова Анна Фроловна
женский, родилась 09.02.1890 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла 1890 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецСтрайков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
МатьСтрайкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
09.02.1890 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1890 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область