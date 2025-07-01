Страйкова Анна Фроловна 09.02.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Страйкова Анна Фроловна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 09.02.1890 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла 1890 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Страйков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
Мать
Страйкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1890 ст.

Отец: Страйков Фрол Дмитриевич

Мать: Страйкова (Березина) Екатерина Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1890 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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