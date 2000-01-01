Альгина (Понамарева) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльгина (Понамарева) Елизавета Георгиевна

Альгина (Понамарева) Елизавета Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1924

Дочь: Николаева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Альгин Николай Вачильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Марина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альгин Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Альгин Николай Вачильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close