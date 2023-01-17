Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.02.1821
Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 285, файл 831 (стр. 119а), запись 2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-1DV9 | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1822
Дочь: Иулиания Корнилиевна
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824
Сын: Фуртак Моисей Корнилиевич
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
Рождение ребёнка
31.03.1826
Дочь: Мария Корнилиевна
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
Рождение ребёнка
15.05.1828
Дочь: Гликерия Корнилиевна
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
Рождение ребёнка
10.02.1830
Сын: Фуртак Харлампий Корнилиевич
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
Рождение ребёнка
02.08.1834
Дочь: Евдокия Корнилиевна
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
Рождение ребёнка
31.10.1837
Сын: Фуртак Зиновий Корнилиевич
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович
Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
Неизвестно