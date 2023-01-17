Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.02.1821

Муж: Фуртак Корнилий Симеонович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 285, файл 831 (стр. 119а), запись 2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-1DV9 | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1822

Дочь: Иулиания Корнилиевна

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824

Сын: Фуртак Моисей Корнилиевич

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

Рождение ребёнка
31.03.1826

Дочь: Мария Корнилиевна

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

Рождение ребёнка
15.05.1828

Дочь: Гликерия Корнилиевна

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

Рождение ребёнка
10.02.1830

Сын: Фуртак Харлампий Корнилиевич

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833

Сын: Фуртак Савва Корнилиевич

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

Рождение ребёнка
02.08.1834

Дочь: Евдокия Корнилиевна

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

Рождение ребёнка
31.10.1837

Сын: Фуртак Зиновий Корнилиевич

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841

Сын: Фуртак Пётр Корнилиевич

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий Симеонович

Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
Неизвестно
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