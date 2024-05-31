Ооржак Дембирел Чылбай-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ооржак Дембирел Чылбай-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ооржак Эренсен Конгаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ооржак Эренсен Конгаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ооржак Эренсен Конгаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Володя Дембирелович

Мать ребёнка: Ооржак Эренсен Конгаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Валентина Кара-кыс Дембиреловна

Мать ребёнка: Ооржак Эренсен Конгаровна

Рождение ребёнка
10.05.1942

Дочь: Ооржак Лина Дембиреловна

Мать ребёнка: Ооржак Эренсен Конгаровна

Смерть
Неизвестно

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