Валуева (Флорова) Мавра Около 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Валуева (Флорова) Мавра

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1879

умерла Неизвестно

Супруги
Валуев Пуд09.04.1865 г.р.
Дети
Юрьева (Валуева) Мария Пудовна03.11.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1915

Муж: Валуев Пуд

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Оба вторым браком

Рождение ребёнка
03.11.1917

Дочь: Юрьева (Валуева) Мария Пудовна

Отец ребёнка: Валуев Пуд

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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