Валуева (Флорова) Мавра
женский, родилась Около 1879
умерла Неизвестно
Супруги
Валуев Пуд09.04.1865 г.р.
Дети
Юрьева (Валуева) Мария Пудовна03.11.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1915
Муж: Валуев Пуд
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1917
Дочь: Юрьева (Валуева) Мария Пудовна
Отец ребёнка: Валуев Пуд
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно