Эпштейн Исаак Рафаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эпштейн Варвара Святославовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эпштейн Варвара Святославовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951