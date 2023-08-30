Эпштейн Исаак Рафаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпштейн Исаак Рафаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эпштейн Варвара Святославовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эпштейн Варвара Святославовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эпштейн Варвара Святославовна

Смерть
1951
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