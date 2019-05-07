Фатхутдинова Минсара Фаткиевна 25.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фатхутдинова Минсара Фаткиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1934

Дата смерти

07.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович

Рождение ребёнка
07.02.1958

Сын: Фатхутдинов Раис Гумярович

Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович

Рождение ребёнка
22.07.1962

Дочь: Еремеева (Фатхутдинова) Райся Гумяровна

Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович

Рождение ребёнка
12.10.1965

Сын: Фатхутдинов Рустам Гумярович

Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович

Рождение ребёнка
02.11.1969

Дочь: Фатхутдинова Галися Гумяровна

Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович

Смерть
07.05.2019

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