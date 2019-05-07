Фатхутдинова Минсара Фаткиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1934
Дата смерти07.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1958
Сын: Фатхутдинов Раис Гумярович
Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович
Рождение ребёнка
22.07.1962
Дочь: Еремеева (Фатхутдинова) Райся Гумяровна
Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович
Рождение ребёнка
12.10.1965
Сын: Фатхутдинов Рустам Гумярович
Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович
Рождение ребёнка
02.11.1969
Дочь: Фатхутдинова Галися Гумяровна
Отец ребёнка: Фатхутдинов Гумяр Хайретдинович
Смерть
07.05.2019