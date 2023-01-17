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Ермакова Мария Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Медынцева Александра Флоровна

Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фроловна

Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Сергей Фролович

Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Андрей Флорович

Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Павел Флорович

Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Дмитрий Флорлович

Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Флор Яковлевич

Смерть
1868
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