Ермакова Мария Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Медынцева Александра Флоровна
Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фроловна
Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Дмитрий Флорлович
Отец ребёнка: Ермаков Флор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1868