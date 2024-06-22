Меркулов Василий Семенович
Место рожденияОрловская область, с. Локно
Дата рождения08.02.1926
Дата смерти28.01.1992
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926
Отец: Меркулов Семен
Орловская область, с. Локно
Рождение ребёнка
25.12.1950
Рождение ребёнка
13.02.1952
Дочь: Гришина (Меркулова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
03.09.1953
Сын: Меркулов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1955
Дочь: Просветова (Меркулова) Томара Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна
Смерть
28.01.1992
Орёл, город Орёл, Орловская область