Меркулов Василий Семенович 08.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркулов Василий Семенович

Место рождения

Орловская область, с. Локно

Дата рождения

08.02.1926

Дата смерти

28.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926

Отец: Меркулов Семен

Мать: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, с. Локно
Рождение ребёнка
25.12.1950

Дочь: Молоткова (Меркулова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
13.02.1952

Дочь: Гришина (Меркулова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
03.09.1953

Сын: Меркулов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1955

Дочь: Просветова (Меркулова) Томара Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова (Луканова) Антонина Михайловна

Смерть
28.01.1992
Орёл, город Орёл, Орловская область

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