Ершова (Ершова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ершова) Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1863

Сын: Ершов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ершов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.08.1866

Дочь: (Ершова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Ершов Яков Дмитриевич

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