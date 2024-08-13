Ершова (Ершова) Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1863
Сын: Ершов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Ершов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.08.1866
Дочь: (Ершова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Ершов Яков Дмитриевич