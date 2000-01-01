1я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1я жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Миннихаят

Отец ребёнка: Абдулзяпар

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зюльхия

Отец ребёнка: Абдулзяпар

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Тазильбанат

Отец ребёнка: Абдулзяпар

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гатаусма

Отец ребёнка: Абдулзяпар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулзяпар

Смерть
Неизвестно
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