1я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Миннихаят
Отец ребёнка: Абдулзяпар
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зюльхия
Отец ребёнка: Абдулзяпар
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Тазильбанат
Отец ребёнка: Абдулзяпар
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гатаусма
Отец ребёнка: Абдулзяпар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулзяпар
Смерть
Неизвестно