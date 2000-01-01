Корабейникова (Корабейникова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1853
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Корабейников Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.03.1870
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Корабейников Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно