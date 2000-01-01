Корабейникова (Корабейникова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабейникова (Корабейникова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1853

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Корабейников Михаил Павлович

Рождение ребёнка
28.03.1870

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корабейников Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабейников Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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