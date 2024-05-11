Десятов Николай Трофимович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Десятов Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Десятов Трофим Сергеевич

Мать: Десятова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1948

Сын: Десятов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
21.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна

Смерть
1980

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