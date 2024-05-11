Десятов Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Десятов Трофим Сергеевич
Мать: Десятова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
21.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Десятова (Смирнова) Валентина Егоровна
Смерть
1980