Айгер (Ayger) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйгер (Ayger) Анна Мария (Anna Maria)

Айгер (Ayger) Анна Мария (Anna Maria)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айгер Андреас

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1716

Муж: Амман Иосиф

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
25.10.1722

Сын: Амман Антон

Отец ребёнка: Амман Иосиф

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close