Айгер (Ayger) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айгер Андреас
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1716
Муж: Амман Иосиф
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
25.10.1722
Сын: Амман Антон
Отец ребёнка: Амман Иосиф
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно